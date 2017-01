Observatório marinho na antiga estação naval

No âmbito da parceria entre a Câmara de Esposende e a Universidade do Minho, a velha estrutura militar deve ser cedida pelo Governo à autarquia, de modo a que o observatório ali seja instalado e que outros edifícios e terrenos possam ser utilizados para outros fins.



Trata-se de uma área de mais de 14 hectares, onde, logo a seguir à II Guerra Mundial, foi edificada a estação, constituída por uma dúzia de edifícios. Após o abandono por parte da Marinha, a estação entrou em degradação e depressa passou a ser alvo de atos de vandalismo.No âmbito da parceria entre a Câmara de Esposende e a Universidade do Minho, a velha estrutura militar deve ser cedida pelo Governo à autarquia, de modo a que o observatório ali seja instalado e que outros edifícios e terrenos possam ser utilizados para outros fins.A autarquia de Esposende compromete-se a recuperar o edificado e também a valorizar os terrenos, reabilitando igualmente os magníficos jardins que ali existiam.

Já está assegurado o financiamento de mais de um milhão de euros para a instalação, no concelho de Esposende, de um observatório marinho, no âmbito de uma parceria entre a autarquia e a Universidade do Minho.O observatório foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e deve ser instalado na antiga estação radionaval da vila da Apúlia. Além de ganhar uma estrutura científica capaz de contribuir para a melhoria do ecossistema marinho da região, o concelho de Esposende poderá ver revitalizada a estação radionaval que a Marinha abandonou em 2001.A estação foi edificada em finais da década de 40 do século passado e foi, durante mais de meio século, uma das cinco estações radionavais do País (as outras situavam-se em Algés, Sagres, Porto Santo e em Ponta Delgada).