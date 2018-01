Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Octogenário encontrado morto no rio Ave

Álvaro Gonçalves estava desaparecido em Vieira do Minho.

Por Fátima Vilaça | 08:32

Foi encontrado já sem vida, ontem, por volta das 16h00, um homem de 82 anos que estava a ser procurado desde as 06h00, em Rossas, Vieira do Minho. Álvaro Gonçalves, que sofria de Alzheimer, saiu de casa durante a madrugada e foi procurado, ao longo de várias horas, por bombeiros e pela GNR.



O idoso foi encontrado afogado no rio Ave, na localidade de Lamedo, ainda em Rossas. As autoridades acreditam tratar- -se de um acidente, não havendo suspeitas de crime.