Odivelas com acesso condicionado ao metro

Trabalhos vão decorrer por um período de 40 dias e limitam o acesso dos utentes ao terminal rodoviário.

Por João Saramago | 08:15

Nos próximos 40 dias, circular entre a estação de metro de Odivelas e o terminal rodoviário é mais complicado devido às obras de beneficiação da parte sul da estação, que obrigam ao encerramento da entrada mais próxima das paragens dos autocarros.



O Metro de Lisboa divulgou que o "átrio inferior estará condicionado nos dias úteis, das 06h30 às 18h30". A limitação visa dotar a estação terminal norte da Linha Amarela de "melhores condições e torná-la esteticamente mais apelativa".



Neste período, o Metro pede aos utentes que utilizem os outros acessos da estação, localizados no piso superior.



"A partir das 18h30 dos dias úteis e aos fins de semana, o átrio inferior funcionará normalmente", adianta a empresa pública de transportes.



O acesso pelo piso inferior será normalizado em meados do próximo mês, contudo as obras na estação irão continuar, visto que o prazo de execução dos trabalhos é de três meses.



O plano de expansão da rede do metro prevê alterações profundas na circulação da Linha Amarela. O metro com origem em Odivelas deixará de percorrer o centro de Lisboa em direção ao Rato.



A solução apresentada passa pela alteração do percurso do metro a partir da Estação do Campo Grande, que passa a circular em direção à estação de Telheiras.



A alteração visa dotar a capital com uma linha circular (Linha Verde).



Contudo, tal opção implica que ao contrário do que hoje acontece, a Linha Amarela deixe de ter ligação direta à Linha Vermelha, através da estação do Saldanha, e também à Linha Azul, com recurso à estação do Marquês de Pombal.