Oferece a filha menor para o amante violar

Casal foi condenado a uma pena de seis anos e três meses de cadeia por abusar de menina.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Para satisfazer os instintos sexuais do amante, uma mulher de 34 anos consentiu, em 2014, que o homem abusasse da filha, na altura com apenas 13. A menina foi atacada pelo predador pelo menos duas vezes, em Portugal e Espanha - num dos casos no dia do seu aniversário. Ontem, o casal foi condenado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, a seis anos e três meses de cadeia.



Os encontros eram combinados pelo casal através do Facebook. A mulher preparava sempre a filha com roupas largas e que mais facilmente permitissem os ataques. Depois deixava-os sozinhos. "A senhora estava mais preocupada com ele do que com a sua filha. Isto só revela o seu mau caráter. Aderiu voluntariamente a este esquema, sabendo que se deveria opor. Apoiou e incentivou tudo", disse o juiz-presidente durante a leitura do acórdão.



O casal foi condenado por dois crimes de abuso sexual de crianças. O homem, de 59 anos, está em prisão preventiva. A mulher continua em liberdade. "O senhor é um puro agressor sexual. Agiu para satisfazer os seus instintos libidinosos. Alguns factos são escabrosos. A vítima era tratada como mero objeto", referiu o magistrado.



Os arguidos nunca assumiram os factos. O homem já tinha cadastro por tentativa de violação, homicídio por negligência e condução sob o efeito de droga. A família da menor criticou a pena. "Seis anos é muito pouco. Esse boi estragou a vida da minha neta", gritou a avó no exterior do tribunal.