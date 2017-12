Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oficial da PSP acusado de assediar empregada

Funcionária de limpeza apresenta queixa-crime por coação sexual no local de trabalho.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Um oficial da PSP que integra o Comando Distrital de Braga é suspeito de coação sexual sobre uma funcionária do serviço de limpeza. A mulher apresentou queixa formal e a denúncia está a cargo da Policia Judiciária do Porto, que agora investiga o caso.



A mulher queixa-se do comportamento do oficial da PSP, que tem funções de chefia, e alega que o assédio dura há vários meses. No entanto, sempre evitou denunciar o caso por medo de perder o emprego e na esperança de que os avanços de cariz sexual terminassem.



No entanto, a empregada de limpeza garante que, nos últimos tempos, a situação até piorou bastante e não teve outra alternativa senão denunciar a coação sexual que, diz, tem vindo a sofrer no local de trabalho.



No relato que fez às autoridades, elencou várias situações em que foi intimada a ceder à pressão do oficial da Policia de Segurança Pública, mas que rejeitou sempre. Na queixa-crime, garantiu ainda que diversos episódios de assédio foram presenciados por outros agentes.



A denúncia foi apresentada há três semanas porque a empregada de limpeza garante que foi ameaçada pelo oficial que, caso não cedesse, acabaria por ser despedida.



A queixosa alega que não tem condições para continuar a trabalhar no mesmo local que o agressor e que tem sofrido danos psicológicos com a situação, necessitando de recorrer a apoio médico especializado.



O CM tentou, sem sucesso, obter uma reação do Comando da PSP de Braga.