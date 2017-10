Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oficial de Justiça ajuda agressor

Atrasa processo para beneficiar amigo suspeito de agressões.

Por Paula Gonçalves | 02.10.17

Durante quatro meses uma mulher, vítima de violência doméstica por parte do ex-companheiro, ficou sem proteção e correu "riscos desnecessários para a sua saúde ou integridade física" porque o oficial de Justiça, no Ministério Público (MP) de Arganil, atrasou o processo para proteger o agressor, que era seu amigo.



O funcionário, de 45 anos, é agora acusado de não cumprir despachos e de fornecer informações falsas no processo para protelar a aplicação da medida de coação de fiscalização por via eletrónica, aplicada pela juíza. A data do despacho é de setembro de 2015 e determinava que o agressor ficava proibido de contactar a vítima, e de se aproximar da casa e do local de trabalho desta. A medida só foi aplicada quatro meses depois.



O processo foi devolvido ao MP, tal como o relatório da Direção Geral de Reinserção Social para aplicação da medida de coação. O arguido é acusado de não fazer o registo de entrada, nem juntar o ofício aos autos para protelar a implementação do equipamento, na tentativa de evitar que o amigo fosse "perseguido". Guardou o expediente nos seus pertences.