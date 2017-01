Oitenta animais salvos pelos bombeiros em Portimão

O último caso, tal como o CM já noticiou, envolveu o resgate de uma cadela de 15 anos, de nome ‘Shena’, que estava presa há muito tempo no lodo de uma ribeira, sem conseguir escapar pelos próprios meios, pelo que, com a subida da maré, podia morrer afogada.



O animal, em hipotermia e muito debilitado, foi tratado no quartel e acabou depois por ser entregue à proprietária. Ao que tudo indica, a cadela terá ficado desorientada, dado que tinha mudado recentemente de casa.



Ao longo dos últimos quatro anos, os Bombeiros Voluntários de Portimão resgataram em média 80 animais por ano. Este mês, já foram contabilizados quatro salvamentos. O último caso deu-se na passada quinta-feira, com uma cadela a ser retirada do lodo da ribeira de Boina, onde se encontrava presa e em risco de afogamento.Luís Mestre, adjunto de comando dos bombeiros, refere ao CM que, para fazer face ao grande número de solicitações, a corporação dispõe atualmente de "operacionais formados para poderem prestar os primeiros socorros aos animais".Além disso, os veículos operacionais da corporação que dão resposta à primeira intervenção também "estão apetrechados com material que possibilita prestar esses primeiros socorros", acrescenta Luís Mestre.