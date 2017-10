Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito alegados traficantes de droga detidos na Baixa do Porto

PSP apreendeu haxixe, 'ecstasy', cocaína e heroína.

12:51

A PSP do Porto anunciou este sábado a detenção de oito pessoas por alegado tráfico de drogas no âmbito de uma operação que decorreu na Baixa da cidade.



Em comunicado, a PSP refere ter também identificado 32 cidadãos "no âmbito do combate ao consumo e tráfico" de drogas.



Nesta operação, que teve início às 22h00 de sexta-feira e terminou às 04h00 de sábado, a PSP apreendeu haxixe, 'ecstasy', cocaína e heroína em quantidades suficientes para cerca de 162, dez, 35 e 20 doses individuais, respetivamente.



A operação, desenvolvida através do efetivo da Esquadra do Infante D. Henrique da 1.ª Divisão Policial, "teve como objetivo a prevenção e combate à criminalidade de forma a promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos".



Os oito detidos vão agora ser presentes às autoridades judiciárias.