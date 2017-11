Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito distritos do continente sob 'Aviso Amarelo' devido a agitação marítima

Aviso abrange Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga e vigora entre as 05h59 de quarta-feira e as 05h59 de quinta-feira.

Por Lusa | 21:28