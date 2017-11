Oito distritos em aviso amarelo e cinco barras fechadas por causa ondulação

Ondas de cinco metros fecham barras de Caminha, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e Lisboa.

Por Lusa | 07:06

Oito distritos de Portugal continental estão a partir do início desta quarta-feira com aviso amarelo, o menos grave, por causa da ondulação, uma situação que obrigou ao encerramento de cinco barras marítimas, segundo as autoridades.



De acordo com o IPMA, estão desde o início da manhã desta quarta-feira em aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Lisboa e Setúbal.



O aviso do IPMA, que se prolonga até às 05hViana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Lisboa e Setúbal.59 de quinta-feira, deve-se ao facto de estarem previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros.



Segundo a Marinha, a ondulação obrigou ao encerramento das barras dos portos de Caminha, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e Lisboa.



Na terça-feira, a Marinha e a Autoridade Marítima recomendaram à população que se abstivesse da prática de passeios e de desportos nas zonas expostas à agitação marítima, devido à previsão de ondulação forte.



O alerta abrange os Açores, a Madeira e a costa Oeste de Portugal continental e é dirigido a toda a comunidade marítima que se encontra no mar, bem como a toda a população em geral que frequente as zonas junto à faixa litoral.