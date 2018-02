Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito mil motards na rua contra as inspeções

Várias cidades receberam desfiles contra novas regras que Governo quer implementar.

Por Sérgio A. Vitorino e João Mira Godinho | 08:56

Milhares de motociclistas mobilizaram-se este domingo em várias cidade do País contra as medidas do governo para diminuir as mortes na estrada em veículos de ‘duas rodas’. Estimativas apontam para a presença de 8000 motards nas cidades de Lisboa (3000), Porto (3000), Faro (2000), Coimbra e regiões autónomas.



Os acidentes mataram 125 motociclistas em 2017, um aumento de 60% em relação aos 78 do ano anterior, e é este o argumento do governo para implementar a Inspeção Periódica Obrigatória para motos (a implementar no primeiro semestre deste ano) e a obrigatoriedade de carta própria (até agora dispensada) para veículos abaixo dos 125 cc. Os motociclistas falam em manipulação dos dados e acusam o Governo de querer ganhar dinheiro à custa das motos.



"Nós já pagamos impostos altíssimos e as inspeções periódicas só servem para nos extorquir ainda mais dinheiro", disse Rosa Silva, uma das mais de três mil pessoas que participaram no protesto em Lisboa, entre o Rossio e a Assembleia da República, no final do qual foi entregue um manifesto aos representantes dos partidos.



No Porto, a caravana com três mil motociclistas fez 12 quilómetros em marcha lenta. Em Faro, os dois mil participantes percorreram as ruas da cidade – já habituada a concentrações motards até ao Aeroporto, antes de terminar junto à doca da cidade.



Morre em despiste contra árvore

Poucos minutos depois de terminar o protesto junto ao Parlamento, e a menos de três quilómetros, um motard, de 43 anos, perdia a vida num brutal acidente.



O acidente ocorreu, às 18h22, junto ao Banco Alimentar, na avenida de Ceuta, em Lisboa. O motociclista despistou-se contra uma árvore e morreu.