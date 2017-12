Oito toneladas de pedra criam presépio original em Ferreira do Zêzere

O largo principal da aldeia de Mourolinho está decorado a preceito para o Natal.

Por Isabel Jordão | 21.12.17

O largo principal da aldeia de Mourolinho, em Ferreira do Zêzere, está decorado com um presépio original, feito com oito toneladas de pedras da mata, que ganharam forma pela mão de Jorge Roberto, de 54 anos.

Morador na aldeia, Jorge Roberto começou a montar o presépio há mais de uma década, mas todos os anos acrescenta peças e cria ambientes diferentes.

"Comecei pela sagrada família e ano após ano fui aumentando a área do presépio e criando mais peças", disse o autor ao CM, confessando que tem "orgulho e uma vaidade saudável" no seu presépio.

O primeiro presépio foi montado à porta de casa, mas depois, desafiado por amigos, aceitou levar a sua obra para o largo principal da aldeia, onde pode ser apreciada por toda a gente.

Este ano chegou a pensar que não conseguiria avançar com a construção, por ter uma doença oncológica, mas a criação do presépio até lhe deu mais ânimo.

"Estou contente, pensei que a doença não me ia deixar fazer o presépio, mas afinal consegui concretizar a tarefa e ainda bem", contou.

Foram precisas mais de "50 horas a consertar as pedras" para o trabalho ficar concluído. De salientar que as figuras do presépio também foram esculpidas pelo autor, que também escreve poesia e cantava o fado antes da doença lhe afetar a garganta.

Com a modéstia que o carateriza, diz tratar-se de um "simples presente de Natal a todos os portugueses espalhados pelo Mundo".