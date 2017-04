Onda de assaltos alarma Santarém

Para além dos 1000 euros de prejuízo pelo arrombamento do portão e de duas portas novas, levaram-lhe um frigorífico, a mesa da cozinha e um sofá. "Há um grande sentimento de insegurança, até porque, ao fazer queixa às autoridades, percebemos que eles não têm meios para combater estes crimes", disse ao CM Sérgio Gonçalves, confessando que pondera já vender a casa. "O tempo e o dinheiro que tenho aqui investido estão a desaparecer do nada e eu sinto-me revoltado", diz.

As zonas rurais perto da cidade de Santarém têm sido alvo de uma vaga de assaltos nas últimas semanas. Os ladrões escolhem casas de campo e segundas habitações relativamente isoladas, ocupadas pelos proprietários apenas nas férias ou fins de semana, e têm feito uma verdadeira razia, como se fossem uma empresa especializada em mudanças.Entre 1 de março e 9 de abril, a PSP de Santarém contabilizou sete furtos em residência com arrombamento. A GNR, que tem uma área de patrulhamento maior, não respondeu ao pedido de informações feito pelo CM. Estima-se que o número de casos seja superior a 20, apenas nas últimas três semanas.Levam televisores e material eletrónico, mobiliário e eletrodomésticos. Os lesados queixam-se da falta de segurança fora do meio urbano e exigem mais atenção às autoridades.Residente em Sintra, Sérgio Gonçalves tem vindo a recuperar uma antiga casa de família em Corredoura, a 10 quilómetros de Santarém. Numa semana, foi assaltado duas vezes.