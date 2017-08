Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondas de calor poderão provocar mais de 4.000 mortos anuais em Portugal

O estudo ignora os efeitos do envelhecimento da população ou do crescimento económico.

Por Lusa | 23:38

As ondas de calor poderão provocar em Portugal mais de 4.000 mortes anuais perto do final do século, segundo projeções de um estudo divulgado esta sexta-feira na publicação científica The Lancet Planetary Health.



O estudo, realizado por investigadores do European Commission Joint Research Centre, da Comissão Europeia, nomeadamente pelo português Filipe Batista e Silva, analisa os efeitos de ondas de calor e frio, incêndios florestais, secas, inundações e tempestades de vento nos 28 países da União Europeia, na Suíça, na Noruega e na Islândia.



Os cientistas avaliaram 2.300 registos de desastres naturais de 1981 a 2010, incluindo o tipo de desastre, o ano e o país onde ocorreu e o número de mortos causados, para estimar a vulnerabilidade da população a cada um dos fenómenos climáticos severos.



Posteriormente, combinaram os dados com projeções de como as alterações climáticas podem progredir e de como as populações podem aumentar ou migrar entre 2071 e 2100.



Para Portugal, as estimativas apontam para um aumento do número de mortes resultantes de ondas de calor, de 91 por ano, no período 1981-2010, para 4.555 anuais, em 2071-2100.



As ondas de calor são, de acordo com o estudo, o fenómeno meteorológico mais letal para o país.



As projeções foram calculadas partindo do pressuposto de que não haverá redução das emissões de gases com efeito de estufa e melhorias nas medidas que ajudem a diminuir o impacto dos fenómenos meteorológicos extremos, como planeamento urbano, uso sustentado do solo ou isolamento térmico de edifícios.



O estudo ignora os efeitos do envelhecimento da população ou do crescimento económico, que podem alterar o impacto dos desastres naturais nas pessoas.