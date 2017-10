Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ONG suspeita de burla com roupa para África

Presidente da Viver 100 Fronteiras afirma que nunca vendeu vestuário em feiras.

04.10.17

A presidente da Viver 100 Fronteiras, organização não-governamental (ONG) suspeita de comercializar roupa doada para a Guiné-Bissau, afirmou esta quarta-feira que nunca vendeu vestuário em feiras e que o material apreendido em Santa Maria da Feira tinha efetivamente fins humanitários.



Em causa está a apreensão no seu armazém, a 28 de setembro, de 96.000 peças de vestuário das marcas Salsa e Tiffosi que a GNR avaliou em 4,25 milhões de euros, pelo que, segundo fonte dessa autoridade policial, a ONG da Feira estará agora indiciada pelos crimes de burla e fraude fiscal.



Contactada pela Lusa, a presidente da Viver 100 Fronteiras, Natália Cristina Rocha, afirmou que "nem a associação nem os seus representantes estão neste momento acusados ou indiciados para qualquer processo judicial", e diz-se "estupefacta com tanta mentira e difamação pública".



Natália Cristina Rocha declarou que os artigos apreendidos pela GNR "se encontravam legitimamente em armazém com várias outras roupas, material médico, produtos e mercadorias destinados a seguir para África nos próximos contentores, por terem sido doados pelas mais variadas empresas e particulares para esse efeito".



"Nunca esta associação vendeu roupas em feiras, seja de que marca for", declarou a fundadora da ONG. "Se tal aconteceu, nada tem a ver com a Viver 100 Fronteiras, que nunca teve qualquer tipo de rendimento", assegurou a responsável, lembrando que já em Novembro de 2016 remeteu fotos à Salsa alertando para "a venda de roupa [dessa marca] numa feira".



Natália Cristina Rocha questionou ainda a avaliação em 4,25 milhões de euros das peças apreendidas no armazém da ONG: "As doações realizadas pela Salsa são objeto de fatura-recibo e nunca à Viver 100 Fronteiras foi doado semelhante valor em roupa dessa marca".



A presidente da instituição salientou que "a Salsa também doa vestuário a outras instituições" e que, "a crer nos meios de comunicação social, há mais entidades que viram apreendidas roupas" dessa e outras marcas - no que se refere à Fundação João XXIII - Casa do Oeste, que é suspeita dos mesmos crimes após a apreensão pela GNR de 2.700 artigos numa loja improvisada numa garagem de Mafra, a 04 de setembro.



Um padre e uma funcionária dessa fundação da Lourinhã foram dias depois constituídos arguidos, mas Natália Cristina Rocha esclareceu: "Associaram o padre e a Fundação João XXIII à Viver 100 Fronteiras, referindo que eu era arguida, mas isso é totalmente falso".



A presidente da ONG da Feira pretende, ainda assim, continuar a enviar o material doado para a Guiné - onde chegou a ser assessora do ministério da Saúde para a área hospitalar e social - e anuncia que dois contentores devem seguir para esse país já esta quinta-feira, depois de "bem triadas e escolhidas as roupas, dado o elevado número de peças da Salsa que não se podem aproveitar por virem já queimadas, rotas, sem botões, etc.".



Natália Cristina Rocha espera que a obra solidária que a Viver 100 Fronteiras vem desenvolvendo há 10 anos não seja, entretanto, esquecida. "O trabalho humanitário da associação que represento fala por si e é público", argumenta.