Onze incêndios em curso em Portugal

Quanto ao incêndio que lavrava em Loures, distrito de Lisboa, numa zona de mato, foi dado como extinto, encontrando-se no local ainda 80 bombeiros.

Onze incêndios estavam em curso em Portugal continental às 23h00 deste sábado, com a "situação mais preocupante" em Pedrógão Grande, concelho de Leiria, disse à agência Lusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil.De acordo com a mesma fonte, o outro incêndio que está a envolver mais meios ocorre no concelho de Góis, no distrito de Coimbra, com 341 bombeiros e 98 viaturas."Houve um reforço do efetivo, mas não há habitações em risco", segundo a mesma fonte da Proteção Civil.