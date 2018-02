Rangel e Fátima Galante já estão no Supremo Tribunal de Justiça

Juizes vão ser ouvidos na manhã desta quinta-feira, no âmbito da Operação 'Lex'.

10:12

Recorde-se que Rui Rangel e Fátima Galante estão indiciados por crimes de corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento, de tráfico de influência e de fraude fiscal.



Os dois juizes foram suspensos preventivamente das suas funções pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura, que também suspendeu a promoção ao Supremo Tribunal de Justiça de Fátima Galante.











O juiz Rui Rangel e a ex-mulher, Fátima Galante, também ela juiza desembargadora, já se encontram no Supremo Tribunal de Justiça para serem ouvidos no âmbito do processo da Operação 'Lex', onde entraram po volta das 09h50.Os interrogatórios deverão começar por volta das 10h00 desta quinta-feira. Apesar de chegarem juntos, Rangel e a ex-mulher fizeram-se acompahar cada um pelo seu advogado.Até ao momento, foram constituídos 13 arguidos na Operação 'Lex', sendo que Rui Rangel e Fátima Galante são apontados como os principais intervenientes no processo. Também Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Fernando Tavares, vice-presidente das águias e João Rodrigues, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, foram constituídos arguidos.Cinco dos arguidos que se encontravam detidos já foram ouvidos no Supremo Tribunal de Justiça, tendo saído todos em liberdade, e um deles pagou uma caução de 25.000 euros.Na operação, desencadeada a 30 de janeiro, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, às casas de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.