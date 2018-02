Ministério Público abre inquérito a violação do segredo de justiça

Decisão tomada no âmbito da Operação Lex.

Por Lusa | 19:20

O Ministério Público abriu um inquérito relativo à violação de justiça no âmbito da Operação Lex, revelou esta sexta-feira a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.



Em causa está o facto de jornalistas terem chegado primeiro do que as entidades judiciais ao local das buscas realizadas na terça-feira, designadamente à casa do juiz desembargador Rui Rangel, arguido no processo.



À margem do XI Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que se iniciou hoje no Funchal, a procuradora-geral da República lamentou a violação do segredo de justiça no caso do juiz Rui Rangel, adiantando que "já foi aberto um inquérito".