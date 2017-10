Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cunhada de Sócrates teve que vender a casa para pagar hipoteca

Mãe de Sócrates processada pela neta por retirar 70 mil euros de duas contas que eram tituladas por ela e pelo filho.

Tânia Gouveia diz que ficou sem nada, que Adelaide Monteiro e Sócrates nunca quiseram saber dela e da filha. Não recebeu qualquer ajuda e, após a morte do companheiro, teve que vender a casa para pagar a hipoteca ao banco. A mãe de Sócrates está aliás a ser processada pela neta por retirar 70 mil euros de duas contas que eram tituladas por ela e pelo filho. A neta teria direito a metade.



Tânia garante ainda que, também após a morte, desapareceu um cofre do banco.



"O António dizia-me "se me acontecer alguma coisa está no BPI um cofre com dinheiro para suportar a hipoteca da casa, para estares descansada e criares a nossa filha. Quando cheguei lá desapareceu o cofre. Desapareceu tudo! Acha que é normal? Eu tenho um pó a esta gente! Nunca fizeram sequer uma chamada à minha filha para saber se era preciso algo, pagar o colégio, um médico, para roupa, nada!", contou.



Tânia disse ainda no depoimento que informou a família do antigo companheiro que ia apresentar a queixa-crime.