João Perna entregava envelopes a amigas de Sócrates

Antiga namorada de José Sócrates revelou que se encontrava com motorista na faculdade.

No testemunho que prestou no processo Marquês, Célia Tavares não tramou apenas o antigo namorado. Implicou também João Perna, confessando ao procurador que era o motorista que lhe entregava o dinheiro em envelopes. Os encontros ocorriam na maioria das vezes na faculdade, onde Célia estudava direito.



Questionada sobre quando foi a primeira vez que viu o motorista, Célia foi clara. "A primeira vez foi na primeira vez que ele foi levar a ajuda. Portanto, deve ter sido há dois anos. Conheci, eu não conheço o João Perna, eu, os nossos diálogos era "Muito obrigada", "Maria está aonde? Está em casa? Eu tenho aqui uma coisa para si. Onde é que a posso encontrar?", explicou a testemunha.



A antiga namorada contou ainda que os envelopes tinham notas de baixo valor, muitas de 20 e às vezes de 50, e que era possível perceber o que estava no interior.



"Se a pessoa que fosse, de facto, ao pormenor de estar a sentir’ via que havia ali notas de vinte, sentia-se, de certa maneira", afirmou Célia.