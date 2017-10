Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Fava pede ao ‘Zezito’ telemóveis para o Natal dos dois filhos

Sócrates recebeu 20 mil euros e deu parte para os presentes.

15:55

Divorciados desde 1999, José Sócrates e Sofia Fava falavam quase diariamente, principalmente por causa dos filhos. A cumplicidade evidente - ela chama-lhe ‘Zezito’ várias vezes - foi captada pelo Ministério Público. São vários os pedidos de dinheiro de Fava a Sócrates. E não só.



Uma interceção telefónica ao antigo primeiro-ministro, no dia 23 de dezembro de 2013, apanhou um Sócrates aflito a perguntar a Fava quais as prendas de Natal que deveria dar a ela e aos dois filhos de ambos, José Miguel e Eduardo. A resposta foi "dois telemóveis topo de gama iPhone e um órgão eletrónico". "iphoneSs 64 gigas p duda [Eduardo]", especificou Fava por SMS. Só com 1218,15 € na conta, Sócrates ligou a Carlos Santos Silva: "precisava também de alguma coisa".



Dinheiro. Em horas, foram entregues 20 mil euros em notas a Sócrates, que deu parte ao motorista - comentou com um amigo ter ido "buscar a guita" - para este lhe ir comprar quatro daqueles telemóveis: para os filhos, Fava e o companheiro desta.



Dias antes desta escuta, uma outra apanhou uma discussão por causa do apartamento de Paris: "eu tenho que lá ir amanhã, ‘Zezito’, tu ainda não percebeste que nós andamos com a casa às costas?", disse sobre a sua situação e a do filho Eduardo.