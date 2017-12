Seis mortos nas estradas portuguesas este sábado

Já se registaram 368 acidentes e mais de 90 feridos.

23.12.17

Um homem de 59 anos morreu vítima de atropelamento, na noite deste sábado, na rua José Homem de Albuquerque, na cidade de Albergaria-a-Velha. O acidente ocorreu por volta das 18h30 e ao local acorreram equipas médicas e os Bombeiros de Albergaria-a-Velha, porém, já não foi possível evitar o trágico desfecho.

De acordo com o balanço feito pela GNR, até às 18h00 deste sábado, nas estradas controladas pelos militares, registaram-se 368 acidentes e mais de 90 feridos. "Até ao momento não hão há qualquer via interdita", disse ao CM o Tenente Canhoto, comandante do destacamento do Carregado.



Mais de 6.500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais estão destacados para a operação, que estará na estrada até terça-feira e que, segundo a GNR, visa prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, para lhes proporcionar uma deslocação em segurança.



Os militares da GNR vão estar particularmente atentos às infrações relacionadas com a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade e incorreta ou não utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças.



A GNR adverte ainda que estará atenta aos comportamentos de risco dos condutores que motivam uma condução distraída, designadamente a utilização indevida do telemóvel e outros equipamentos, incorreto acondicionamento da carga, a não circulação na via mais à direita e o incumprimento da distância de segurança entre veículos.

Seis pessoas morreram este sábado nas estradas portuguesas. Um homem de 75 anos morreu este sábado à noite, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na Madeira, depois de ter sido atropelado e ficado preso debaixo de uma viatura que deslizou na estradaA quinta vítima mortal resultou de uma colisão rodoviária no Marco de Canaveses. Um homem de 92 anos morreu este sábado à tarde na sequência de um acidente na Estrada Nacional 18, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, informou fonte da GNR. O acidente entre dois veículos ligeiros na estrada nacional 18 ocorreu por volta das 15h00, sendo que a vítima mortal "morreu no Hospital da Covilhã", para onde tinha sido transportada, adiantou fonte da GNR de Castelo Branco.A vítima mortal era condutor de um dos veículos, tendo o acidente provocado ainda um ferido ligeiro.Um acidente que ocorreu este sábado nas Caldas da Rainha fez uma vítima mortal deixando ainda duas pessoas feridas com gravidade - uma delas uma criança - e três com ferimentos ligeiros. As outras duas vítimas mortais registaram-se em acidentes em Lagos e em Palmela. Um homem de 55 anos morreu este sábado de madrugada vítima de atropelamento com fuga numa estrada municipal em Palmela, no distrito de Setúbal.