Operação no limite salva idoso com derrame cerebral no mar

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



20%

20%

80% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



20%

20%

80% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um resgate em alto-mar levou um helicóptero da Força Aérea ao limite do alcance este sábado de madrugada. A operação permitiu salvar a vida a um britânico de 82 anos que sofreu um derrame cerebral a bordo do cruzeiro Aurora.O alerta foi dado quando o navio estava a 787 km a nordeste de São Miguel, Açores. Foi acionado um EH101, mas devido à distância – o limite de alcance é de 740 quilómetros – foi preciso acrescentar tanques extra de combustível. O paciente foi internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.