Operário em estado crítico após explosão

Um operário de 51 anos estava a colocar gasolina no depósito da máquina que operava, ontem de madrugada, nas obras do novo Pingo Doce de Guimarães, quando o combustível explodiu. O trabalhador ficou em chamas e os dois colegas que tentaram socorrê-lo acabaram por sofrer também queimaduras nas mãos e nos braços. A vítima, gravemente ferida, foi transferida de helicóptero para o Hospital de S. José, Lisboa, onde se mantinha, à hora de fecho desta edição, com prognóstico reservado.Um colega, de 22 anos, também está internado, no hospital de Braga, mas livre de perigo. A terceira vítima, de 33 anos, teve alta ainda de madrugada.O acidente aconteceu por volta das 00h50, poucos minutos antes do final do turno da equipa. A vítima mais grave estaria há várias horas a operar a máquina, utilizada para pulverizar produtos químicos em pavimentos industriais. Terá parado a máquina para reabastecer o depósito e, em circunstâncias que estão por apurar, formou-se uma chama que atingiu o trabalhador. Devido à gravidade das queimaduras, em mais de 80 por cento do corpo, a equipa do INEM que assistiu a vítima decidiu transferi-la para uma unidade de queimados. Foi entubado no local e levado para Lisboa. Fonte hospitalar confirma que o trabalhador de 51 anos está "internado na Unidade de Queimados, ventilado e com prognóstico reservado". Nenhum responsável da empresa que realiza a obra quis prestar esclarecimentos.