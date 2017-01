Operário morre após ser atingido por grua

Trabalhador morre em queda de grua



Manuel Correia era natural de Tamel S. Veríssimo e vivia na freguesia de Arcozelo.



O dono da obra particular, na rua de S. João, recusou prestar declarações ao CM. O responsável da empresa também não se mostrou disponível para falar.

Manuel Correia, de 47 anos, ter-se-á apercebido de que o braço metálico de uma pesada grua, que estava a ser montada na obra onde trabalhava, ontem de manhã, em Tamel S. Veríssimo, Barcelos, estava a cair. Ainda tentou fugir, mas não foi a tempo. Terá sido atingido na cabeça pela estrutura e projetado com força contra uma parede. Sofreu uma grave fratura craniana. Morreu ao chegar ao Hospital de Braga. A Autoridade para as Condições do Trabalho já abriu um inquérito. A GNR está a investigar."Encontrámos a vítima inanimada, deitada no chão e envolta em sangue. Apresentava uma fratura na parte de trás do crânio, mas não conseguimos perceber ao certo o que tinha acontecido", disse ao CM Cátia Sá, chefe da equipa dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, que esteve no local. O acidente aconteceu às 08h35, assim que os operários da empresa Artur Cardoso Pereira Lourenço, de Barcelos, começaram a trabalhar. Foi um dos colegas de Manuel que ligou para os bombeiros em pânico a pedir socorro.Quando chegou ao local, a equipa encontrou a vítima já inanimada. "Estava deitado numa poça de sangue, não sei como não morreu na hora", contou ao CM uma vizinha.