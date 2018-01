Operário morre em queda na Amorim & Irmãos

Homem de 45 anos caiu de altura de 8 metros quando instalava cobertura, em Santa Maria da Feira.

16:13

Um operário morreu esta segunda-feira num acidente que aconteceu na fábrica da corticeira Amorim & Irmãos, em Santa Maria de Lamas, no concelho da Feira.



Segundo os bombeiros, o homem, que teria cerca de 45 anos, sofreu uma queda quando trabalhava na cobertura de um armazém. O alerta chegou pelas 14h15.



"Caiu de uma altura de cerca de oito metros. Quando chegámos já estava em paragem cardio-respiratória. Tentámos fazer manobras de reanimação, mas já não foi possível salvá-lo", conta um elemento da corporação.



Estiveram no local os bombeiros de Lourosa e também uma viatura VMER do Hospital de Santa Maria da Feira. O óbito foi declarado no local.