Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operário viola e filma a enteada

Jovem, com medo do padrasto, optou sempre pelo silêncio.

Por J.T. | 09:18

Durante seis anos, um operário fabril, de 37 anos, violou de forma sistemática a enteada menor, em Lisboa. E filmou e fotografou grande parte dos crimes – muitos dos ficheiros foram agora apreendidos pela PJ, que apanhou o violador. Está já em prisão preventiva.



Os crimes tiveram início numa altura em que a vítima tinha apenas nove anos, e eram cometidos sempre na casa da família, quando a mãe da menor estava fora.



A jovem, com medo do padrasto, optou sempre pelo silêncio, nunca relatando, até agora, os abusos de que foi vítima desde 2011.



Mas contou agora tudo à mãe, tendo ambas abandonado de imediato a casa do agressor sexual e apresentado queixa junto das autoridades policiais.



As imagens recolhidas fazem prova dos crimes.