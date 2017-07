Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orçamento participativo vota projetos para jovens

Jovens apresentaram ideias que podem ser implementadas no concelho com apoio da autarquia.

Por Liliana Rodrigues | 10:35

Uma ciclovia escolar, um skatepark ou um projeto de apoio a animais de famílias carenciadas. Uma das três propostas vai ser posta em prática em Vizela, depois da votação do Orçamento Participativo Jovem, que decorre até às 17h00 da próxima quarta-feira, dia 26.



O projeto vencedor é anunciado sexta-feira, na final do Concurso de Bandas de Vizela. A iniciativa partiu do Conselho Municipal da Juventude e permite aos jovens decidirem sobre investimentos públicos municipais a serem feitos no concelho.



O objetivo central é aproximar os jovens da participação cívica na sua cidade e no seu concelho.



A proposta da ciclovia escolar foi apresentada por Pedro Vilela, de 23 anos, estudante do 5º ano de Engenharia Civil da Universidade do Minho, e Margarida Cunha, 14 anos, estudante na Escola Secundária de Vizela.



A ideia é ligar alguns pontos da cidade: a estação de comboios, a Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense, a Escola Secundária e a EB 2,3/S de Infias.



Já o projeto Patinhas Carenciadas, apresentado por Patrícia Rodrigues, vice-presidente da Associação Juvenil de Apoio aos Animais - Coração Azul, visa o apoio médico a animais de famílias carenciadas.



Tiago Leite e João Pereira, amigos e skaters, apelam à necessidade de haver um local para praticar skate, mas também outros desportos como BMX e patins.



O skatepark deve conter rampas e corrimãos, entre outros obstáculos.



Podem votar no Orçamento Participativo os jovens dos 14 aos 30 anos, residentes, trabalhadores, estudantes ou naturais de Vizela.