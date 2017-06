Orcas visitam Algarve durante caça a atuns

Todos os anos há registo de avistamentos no Algarve. Em agosto de 2016, por exemplo, foram detetadas quatro orcas a cerca de 11 quilómetros de Carvoeiro, em Lagoa. Além de orcas, pelas águas algarvias passam ainda várias espécies de cetáceos, como golfinhos, baleias e tubarões.



A passagem junto à costa algarvia resulta da perseguição a cardumes de atuns, que é um dos seus alimentos preferidos. Os atuns deslocam-se do oceano Atlântico para o Mediterrâneo durante a época de desova, e depois regressam às águas do Atlântico. Um circuito que coloca o sul de Portugal na rota de algumas famílias de orcas.Todos os anos há registo de avistamentos no Algarve. Em agosto de 2016, por exemplo, foram detetadas quatro orcas a cerca de 11 quilómetros de Carvoeiro, em Lagoa. Além de orcas, pelas águas algarvias passam ainda várias espécies de cetáceos, como golfinhos, baleias e tubarões.

"Sabemos que, pelo menos, duas vezes por ano passam orcas junto à costa algarvia, seguindo as rotas de migração do atum." A explicação é de Tiago Sá, biólogo marinho da empresa Dreamwave, que acompanhava um grupo de turistas que, a bordo de uma embarcação marítimo-turística, avistou, na sexta-feira à tarde, uma família de quatro orcas, a cerca de 4,5 quilómetros da praia da Galé, em Albufeira."Foi o espanto geral. Toda a gente gostou", conta Tiago Sá, que descreve assim a reação dos cerca de 70 turistas que tiveram a oportunidade de observar estes animais, que medem entre os cinco e os seis metros.Apesar de serem vulgarmente chamadas de baleias-assassinas, "as orcas não são baleias e também não são assassinas porque, tanto quanto se sabe, não existem registos de ataques a seres humanos de orcas em estado selvagem", realça o biólogo marinho. E adianta que, na verdade, "as orcas são a maior espécie de golfinho que existe".