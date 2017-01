Organizadora do Andanças considera-se vítima

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A organizadora do Andanças considera-se também vítima do incêndio que destruiu mais de 450 viaturas no parque de estacionamento do evento.Face aos lesados, a Pé de Xumbo diz que tem feito eventos para angariar verbas para indemnizações.Em comunicado de imprensa ontem divulgado, a associação não assume responsabilidade pelo sinistro e quer sensibilizar as entidades competentes para ser encontrada uma solução.