Orlando Figueira assume coautoria dos crimes

Ex-procurador do DCIAP foi acusado de corrupção no processo Fizz.

Por Débora Carvalho | 11:46

Orlando Figueira, o ex-procurador do DCIAP acusado de corrupção no processo Fizz, assumiu esta quarta feira a coautoria dos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais em coautoria com o presidente do banco privado atlântico em Luanda, Carlos Silva.



O ex-magistrado revelou que quando soube da investigação tentou corrigir a sua situação fiscal, já que não tinha declarado dinheiro enviado para uma conta em Andorra.



Em abril de 2015, por indicação do banqueiro, teve a primeira reunião com o advogado Daniel Proença de Carvalho. Segundo Orlando Figueira, Proença se Carvalho terá dito que iria resolver a situação e que estava lá para resolver os problemas futuros e não para falar do passado. Terá dito ainda que ao pagar os impostos em atraso iria resolver situação do ex-procurador.



Carlos Silva terá dito que Proença lhe ia dar emprego.

Orlando figueira continua, pelo terceiro dia consecutivo, a rebater cada ponto da acusação. Segundo o Ministério Público, Figueira terá sido corrompido pelo ex-vice presidente de Angola, Manuel Vicente.

O MP já admitiu extrair uma certidão do processo se surgirem factos que suscitem a investigação de Proença de Carvalho e Carlos Silva. Ambos foram arrolados como testemunhas.