Orlando Figueira preso em casa

Nas mãos de Angola

As autoridades de Luanda receberam a carta rogatória enviada pela Procuradoria-Geral da República portuguesa para notificar Manuel Vicente, que goza de imunidade, mas recusaram cumprir o pedido até haver um parecer do Tribunal Constitucional angolano.



Quatro arguidos

Além de Manuel Vicente e do antigo procurador Orlando Figueira, vão a julgamento o advogado Paulo Blanco e Armindo Pires, alegado testa de ferro do vice-presidente do governo de Angola em Portugal.







A juíza Ana Cristina Carvalho, que liderou a fase de instrução do processo Operação Fizz, decidiu manter em prisão domiciliária com pulseira eletrónica o antigo procurador Orlando Figueira, acusado dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação. O magistrado está há 16 meses obrigado a permanecer na habitação.Em despacho, datado de segunda-feira, dia 26, a juíza de instrução decidiu ainda manter a proibição de contactos ao antigo magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e agravar ainda a medida de coação aplicada ao advogado Paulo Blanco, arguido que também estava sujeito à proibição de contactos.A defesa do ex-procurador Orlando Figueira pondera recorrer da decisão. Já João Correia, mandatário de Paulo Blanco, disse aodesconhecer ainda o teor do despacho e as implicações para o seu cliente.