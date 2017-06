Os incêndios mais mortais de Portugal

Nos últimos anos, Portugal tem sido atingido por incêndios florestais que já mataram centenas de elementos dos Bombeiros e civis.

Vários feridos em fogo de Pedrogão Grande

A tragédia de Pedrogão Grande é das mais graves de sempre no que toca a vítimas mortais. Na memória está ainda os grandes incêndios da Serra do Caramulo em 2013, que vitimaram quatro bombeiros, encurralados pelas chamas.

Mais recentemente no ano passado, na Madeira, violentos incêndios varreram a ilha provocando três mortos e dezenas de feridos, num cenário dantesco que correu o mundo.

Em 2006, seis bombeiros chilenos, que vieram auxiliar os seus companheiros portugueses num incêndio na Guarda, acabaram por não conseguir escapar à força do fogo.

Dois anos antes, já dois especialistas chilenos tinham perdido a vida num incêndio na Chamusca. O pior ano de sempre em termos de mortos devido a incêndios foi em 2003. Na altura morreram 21 pessoas.

25 militares morrem na Serra de Sintra

Em 1986, 14 bombeiros e dois civis morreram num violento incêndio que deflagrou em Castanheira do Vouga, no concelho de Águeda.

Castanheira do Vouga num inferno

A maior tragédia de sempre no combate às chamas aconteceu no longínquo ano de 1966 quando 25 militares morreram quando combatiam as chamas na Serra de Sintra.

