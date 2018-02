Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os ‘suspeitos do costume’ vão à Carnaval Summit

Encontro em Lisboa dedicado às novas tecnologias foi a inspiração para os carros alegóricos.

Por João Mira Godinho

A Web Summit, o encontro dedicado às novas tecnologias que anualmente se realiza em Lisboa, foi o tema que serviu de inspiração ao Carnaval de Loulé deste ano. O corso sai à rua, na avenida José da Costa Mealha nos dias 11, 12 e 13.



"Quisemos voltar aos desfiles três dias seguidos, de domingo a terça-feira, por um lado por acharmos que é a vontade dos louletanos, por outro, como também há desfiles no sábado em Quarteira e Alte, e não têm na segunda, evitamos alguma concorrência", explicou Carlos Carmo, vereador da Câmara de Loulé, ontem, na apresentação do ‘Carnaval Summit’.



Mas se o tema muda todos os anos, nos carros alegóricos está assegurada a presença dos ‘suspeitos do costume’. Políticos (António Costa, Mário Centeno ou Angela Merkel) e personalidades ligadas ao futebol (Cristiano Ronaldo, Bruno de Carvalho, Pinto da Costa ou Luís Filipe Vieira) já têm lugar marcado no desfile. "No caso do presidente do Benfica, estivemos na dúvida em colocá-lo dentro de uma jaula, mas como só falta uma semana já não temos tempo", brinca Paulo Madeira, mais conhecido como ‘Palhó’, assumido sportinguista e o principal artista plástico da equipa de cerca de 40 pessoas que produziu os carros, nos últimos dois meses. "Muito do material é reaproveitado, o que permite fazer todo este trabalho em tão pouco tempo", explica.



Com um investimento a rondar os 300 mil euros, ao longo do período de Carnaval, a autarquia louletana espera receber à volta de 100 mil visitantes no concelho. A receita do corso será repartida entre instituições de solidariedade e coletividades que participam no desfile.