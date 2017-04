Ossadas encontradas na Covilhã podem ser de mulher desaparecida

De acordo com a GNR, as ossadas apareceram a cerca de um quilómetro do local em que a senhora tinha sido dada como desaparecida, numa zona de mato e arborização.



No local, estiveram militares da GNR e a Polícia Judiciária (PJ), sendo que as ossadas foram transportadas para o Instituto de Medicina Legal e espera-se agora pelos resultados da perícia médico-legal forense.

Umas ossadas que foram encontradas numa zona arborizada em Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã, devem ser da idosa desaparecida naquela localidade há cerca de um mês, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da GNR."Apareceram ossadas humanas em Sobral de São Miguel (Covilhã) e, pelas roupas, tudo aponta para que sejam da senhora desaparecida", explicou o tenente-coronel Fernando Miranda, do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.Segundo este responsável, as ossadas foram encontradas na quinta-feira, dia em que fez precisamente um mês que uma senhora de 70 anos foi dada como desaparecida naquela localidade, sendo que a denúncia do seu desaparecimento foi efetuada pelo próprio marido, que indicou ainda que a esposa sofria de doença de Alzheimer.