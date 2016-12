Ourivesaria assaltada com recurso a armas de fogo

A GNR de Macedo de Cavaleiros tomou conta da ocorrência, estando a agora a investigação a cargo da Polícia Judiciaria (PJ).



Quatro homens armados e encapuzados assaltaram esta quinta-feira uma ourivesaria no centro de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte da GNR."O assalto à ourivesaria em Macedo de Cavaleiros ocorreu cerca das 18h30. Foi levado a cabo, ao que tudo indica, por quatro indivíduos que utilizaram armas de fogo para intimidar o proprietário do estabelecimento", indicou a fonte.A GNR adiantou que o grupo de indivíduos se fazia transportar numa viatura de alta cilindrada da marca BMW X-5, com matrícula " falsa".