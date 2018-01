Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pá de torre eólica incendeia-se na Pampilhosa da Serra

Momento foi captado em vídeo.

18:35

Um incêndio numa das pás de uma torre eólica, em Dornelas do Zêzere, Pampilhosa da Serra, acabou, por obrigar à intervenção dos bombeiros durante a tarde desta quinta-feira.



O alerta foi dado às 12h47 por um popular, apurou o CM junto dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra.



A pá em chamas acabou por cair, incendiando o mato à volta da torre eólica. As chamas acabariam por ser extintas pelos bombeiros, que estiveram no local com sete homens, apoiados por duas viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.



O incêndio foi dado como extinto perto das 17h00.