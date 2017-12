Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pacto milionário cala segredo das adoções na IURD

Ação intentada em Portugal pode não esclarecer a entrega das crianças.

Por Tânia Laranjo | 21.12.17

Foi um pacto milionário, assinado entre Alice Gouveia e Viviane Freitas. Cala para sempre o processo de adoção, os pormenores da entrega de Luís e Vera, os meninos que a mãe da Amadora diz que lhe foram ‘roubados’, e também a revelação dos contornos da entrega de Fábio ao bispo Romualdo Panceiro.



O ‘negócio’ feito nos Estados Unidos tem cláusulas de confidencialidade que impedem qualquer dos intervenientes de relatar o que tenha sido acertado pelas partes.



O que se sabe é que a adoção foi feita por Alice Gouveia, que aceitou vir a Portugal falar com o juiz do processo, a quem garantiu que queria a guarda dos três irmãos. Nunca disse que as crianças não ficariam com ela, seriam ‘dados’ a outras famílias.



Viviane Freitas e Romualdo queriam a guarda das crianças e acordaram contrapartidas com Alice. A mulher recebia uma mensalidade e terá sido exatamente por questões financeiras que se desentenderam. O montante também não é conhecido, mas quando Alice deixou de receber as quantias da Igreja Universal foi buscar os meninos, que eram afinal os seus filhos adotivos. Romualdo ainda tentou recorrer à Justiça portuguesa mas perdeu, Viviane nem sequer intentou qualquer ação.



Os três irmãos acabaram por regressar às famílias a que estavam originalmente destinados, quando atingiram a maioridade, mas Fábio apenas viveu com Romualdo e a sua mulher Márcia durante um ano. Nos Estados Unidos, acabou por morrer aos 19 anos, durante a noite, após uma overdose.



A abertura do processo-crime na Justiça portuguesa para esclarecer os contornos da adoção pode então ser travado pelo pacto de silêncio. Foi firmado na Justiça e não pode ser quebrado, em qualquer circunstância. Sob pena de quem o fizer ter de indemnizar a outra parte por o ter revelado.



Os segredos das adoções que terão sido viabilizadas por Nídia Magalhães, a advogada que também adotou duas gémeas que agora moram em Gaia, poderão também nunca ser conhecidos.



Bispo assumiu que também consumiu drogas duras

O bispo Romualdo assumiu numa entrevista da TV Record que também ele foi consumidor de drogas duras. Disse que viveu num lar com problemas graves e que, inclusivamente, era vítima de violência doméstica, tal como a sua mãe.



Dizem que mãe era toxicodependente

A versão chegou por comunicado. A IURD diz que a mãe biológica de Vera, Luís e Fábio era toxicodependente e que foi por isso que os filhos lhe foram retirados. Nada diz sobre o relatório, alegadamente falso, que dava as crianças como seropositivas.



PORMENORES

Advogada de Gaia

Nídia Magalhães, de Vila Nova de Gaia, era advogada do lar e também ela adotou duas gémeas que a família garante nunca ter rejeitado.



MP vai investigar

O MP já abriu um inquérito para investigar os contornos do crime. Também vai fazer uma averiguação aos procedimentos do MP na altura.