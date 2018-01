Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pacto na Justiça esquece riqueza ilícita

Agentes da Justiça celebraram acordo com unanimidade em 80 propostas que será entregue ao Presidente.

Por Sofia Garcia e Manuela Guerreiro | 01:30

É um acordo com mais de 80 temas sobre matérias sensíveis da organização judiciária e do acesso ao direito, mas sem fôlego para combater bandeiras como o enriquecimento ilícito ou a colaboração premiada. Os principais agentes da Justiça – juízes, procuradores, advogados, funcionários judiciais – estiveram reunidos durante dois dias, em Troia, para celebrar um pacto de Justiça, mas o consenso a que chegaram não permite resolver muitos dos problemas sentidos no combate à criminalidade. O principal opositor foi a Ordem dos Advogados.



"Não temos esperança de que a criminalização do enriquecimento ilícito alguma vez seja consensual", disse ontem, no final do encontro, António Ventinhas, da Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. "Terá de ser o poder político a criar esse consenso". Ainda assim foi assinado um acordo que contém mais de 80 propostas, todas adotadas por unanimidade. Estas conclusões vão ser entregues ao Presidente da República.



Propõe-se, designadamente, o alargamento dos mecanismos de comunicação da Justiça, alteração nos mecanismos de cobrança, penhoras e vendas; alteração nos regimes de custas e implementação de mecanismos de agilização da investigação e repressão criminal.