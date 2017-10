Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padastro condenado à pena máxima por matar adolescente

Mihai Oprea abusou sexualmente e matou enteada de 17 anos no Algarve.

04.10.17

O Tribunal de Portimão condenou esta quarta-feira a 25 anos de prisão o homem acusado de ter matado uma adolescente em dezembro de 2014, em Aljezur, no Algarve, e que fugiu para a Roménia, onde foi detido.



O coletivo de juízes condenou Mihai Oprea, de 36 anos, de nacionalidade romena, à pena máxima de prisão de 25 anos, em cúmulo jurídico, pelos crimes de homicídio qualificado, 19 anos, rapto (quatro anos), violação consumada (oito anos) e de profanação de cadáver (um ano).



Mihai Oprea foi também condenado ao pagamento de uma indemnização de 110 mil euros à família da vítima.



O arguido estava acusado pelo Ministério Público dos crimes de homicídio qualificado, rapto, violação tentada, coação sexual e profanação do cadáver da sua enteada, Bruna Nunes, de 17 anos, factos ocorridos em dezembro de 2014, na zona de Palazim, no concelho de Aljezur.



O tribunal entendeu alterar o crime na forma de violação tentada para violação consumada, tendo dado como provados quatro dos cinco crimes praticados pelo homem, à exceção do crime de coação sexual.



Segundo o acórdão, o arguido "agiu de forma livre e consciente, contra a vontade da vítima", num quadro de extrema violência física, depois de ter raptado, atado e matado a sua enteada, desferindo-lhe golpes na cabeça com um objeto contundente, tendo também escondido o corpo e tentado apagar os vestígios do crime, fugindo depois para a Roménia.



O homem foi detido em janeiro pelas autoridades romenas no âmbito de um mandado de detenção europeu emitido pelo Ministério Público de Lagos, na sequência da investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária.



O detido, que vivia com a mãe da jovem, na freguesia do Rogil (Aljezur) abandonou a residência dois dias depois do desaparecimento da adolescente, que estudava na cidade de Lagos e era atleta de patins em linha.