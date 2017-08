Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padeiro de 31 anos morre em despiste

Viatura capotou e caiu ao mato em curva apertada da EN206.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Carlos Machado, 31 anos, estava a caminho de casa, na madrugada de ontem, quando a carrinha em que seguia se despistou, na EN206, entre Arcos, Vila do Conde, e S. Pedro de Rates, Póvoa de Varzim. A viatura derrubou um sinal de trânsito de curva apertada, caiu a uma zona de mato e capotou. O condutor teve morte imediata.



O alerta foi dado por volta das 06h00 à Cruz Vermelha de Macieira de Rates e à viatura médica de emergência e reanimação do INEM de Vila Nova de Famalicão. Apesar das manobras de reanimação, o homem não resistiu aos ferimentos graves provocados pelo acidente. Era padeiro e trabalhava há anos na padaria Nova Era, em Santa Maria de Oliveira, Famalicão.



"O Carlos sempre quis ser padeiro. Desde criança que ele andava de volta dos bolos. Vi-o crescer, até que se tornou padeiro e veio trabalhar para a nossa pastelaria", afirmou a proprietária do estabelecimento, situado na freguesia onde o homem sempre morou. De acordo com a mesma fonte, a vítima estava de férias já há duas semanas e iria voltar ao trabalho no domingo à noite, em turnos entre as 22h00 e as 05h00.



Terá dito à mulher que ia tomar café, na terça-feira à noite, e já não regressou a casa. O irmão da vítima referiu, no local do acidente, que Carlos voltava de um trabalho extra de padaria, na Póvoa de Varzim.



A vítima mortal fazia ainda alguns trabalhos de oficina, com o irmão, nos tempos livres. Deixa a mulher, agora viúva, e uma filha de 6 anos.