Padeiro esmaga mão em máquina de esticar a massa do pão

Um trabalhador da Padaria Galo Doce, na freguesia de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, esmagou a mão direita após prender o membro na máquina de esticar a massa do pão, esta madrugada de domingo.



Segundo o CM apurou junto dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, foi necessário levar uma viatura de desencarceramento até ao local para desmontar a máquina e assim desprender a mão direita da vítima.



O alerta para o acidente de trabalho foi dado às 05h52. O homem foi imediatamente transportado para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, com ferimentos graves no membro direito. Para já, desconhece-se o estado de saúde atual do funcionário da padaria.

