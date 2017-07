Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto abusador com pena reduzida

Homem de 49 anos foi condenado a 5 anos e meio de cadeia por abusar de enteada com deficiência mental.

Por Fátima Vilaça | 01:30

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu reduzir de cinco anos e seis meses para cinco anos a pena aplicada a um desempregado, de 49 anos, condenado pelo Tribunal de Braga por ter abusado sexualmente da filha da companheira. A vítima, de 35 anos, portadora de uma deficiência mental, convenceu-se que o padrasto era seu namorado.



Através do Facebook, trocou dezenas de mensagens de cariz sexual, com o então companheiro da mãe, que na altura estava emigrado em França, convencida que mantinham uma relação amorosa. O predador foi condenado por dois crimes de abuso sexual de pessoa incapaz, mas nunca confessou os crimes.



Em março deste ano o Tribunal de Braga tinha dado como provado que o desempregado manteve, pelo menos por duas vezes, relações sexuais com a mulher, uma vez em 2015 e outra em 2011. Por considerar que havia perigo de continuação criminosa, o tribunal aplicou ao homem uma pena de prisão efetiva. O arguido recorreu e viu o tribunal superior dar-lhe razão. A pena foi reduzida em seis meses e suspensa da execução.



Os abusos terão ocorrido na casa que o homem partilhava com a vítima e a mãe, numa freguesia do concelho de Braga. Em junho de 2015, aproveitando o facto de a companheira ter ido a Lisboa tratar do funeral do pai, convenceu a enteada a manterem relações sexuais.



Já antes, em 2011, o padrasto tinha mantido relações sexuais com a enteada, na casa da família.