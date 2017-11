Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto e enteada atropelados por carro

Homem de 60 anos e jovem de 14 ficaram feridos e foram para o hospital de Portimão.

Por Ana Palma | 10:12

Faltavam poucos minutos para as 20h00 de quinta-feira quando um homem de 60 anos e a sua enteada, de 14, foram atropelados na avenida dos Descobrimentos, junto à rotunda das Minhocas, em Albufeira, tendo ficado feridos.



Segundo o CM apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado pelas 19h54.



Padrasto e enteada, residentes na zona, foram colhidos por uma viatura ligeira conduzida por uma mulher de 25 anos e sofreram diversos ferimentos. As duas vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e depois transportadas para o hospital de Portimão, onde receberam tratamento.



Estão ambos fora de perigo. Devido ao acidente, a circulação na avenida dos Descobrimentos esteve condicionada, ficando apenas com uma via transitável. Militares do Destacamento Territorial de Albufeira estiveram no local e registaram o acidente.



Pelas 17h15, uma mulher de 56 anos de idade tinha também ficado ferida em resultado de um acidente em Albufeira. Neste caso, tratou-se de uma colisão entre dois carros, na zona da Quinta da Palmeira. A vítima sofreu ferimentos leves e, depois de assistida no local, foi transportada pelos bombeiros ao Serviço de Urgência Básica.



Este ano, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, até 31 de outubro já se registaram no Algarve 9313 acidentes, de que resultaram 27 mortos e ainda 161 feridos graves.