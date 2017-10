Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padrasto que abusou de enteadas condenado a 11 anos de prisão

Por Lusa | 17:30

O Tribunal de Aveiro condenou a 11 anos de prisão um homem acusado de abusar sexualmente de duas crianças de 11 e 12 anos, suas enteadas, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



De acordo com uma nota publicada na página oficial da PGD do Porto, na Internet, o acórdão proferido no dia 16 de outubro deu como provados "grande parte" dos factos imputados ao indivíduo pelo Ministério Público (MP).



O arguido, de 36 anos, foi condenado a 11 anos de prisão pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças agravado.



A mãe das meninas estava acusada de ser cúmplice do arguido no cometimento destes crimes, mas foi absolvida.



Segundo a acusação do MP, os factos ocorreram em 2015 e 2016, na residência do casal, em Anadia.



Destes contactos sexuais, na grande maioria dos quais o arguido não usou qualquer método contracetivo, resultou a gravidez de uma das menores, cujo filho no passado mês de janeiro.



O arguido que foi detido em outubro de 2016, vai manter-se em prisão preventiva a aguardar o trânsito em julgado da decisão