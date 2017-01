Padre cai na lareira e morre queimado

Já na tarde de ontem, pelas 15h45, em Guide, Torre de Dona Chama, concelho de Mirandela, um homem de 88 anos morreu carbonizado na sequência de um incêndio no anexo onde se encontrava.



João Ribeiro Montes foi pároco da Sé de Vila Real durante mais de 25 anos e, apesar de há cerca de 20 não ter qualquer paróquia a seu encargo, ainda celebrava, esporadicamente, algumas missas. O corpo do sacerdote vai ser autopsiado hoje e as cerimónias fúnebres devem realizar-se amanhã, também em São Tomé do Castelo. A Polícia Judiciária foi contactada, mas, segundo fonte oficial da GNR, não há indícios de crime.Já na tarde de ontem, pelas 15h45, em Guide, Torre de Dona Chama, concelho de Mirandela, um homem de 88 anos morreu carbonizado na sequência de um incêndio no anexo onde se encontrava.

João Ribeiro Montes, padre de 87 anos, morreu queimado, terça-feira à noite, no interior da própria casa, na aldeia de São Tomé do Castelo, Vila Real, onde vivia juntamente com a empregada, que o encontrou caído junto da lareira.Tudo aconteceu pelas 23h55. O sacerdote estaria a rezar, próximo da lareira. Nessa altura, a empregada ausentou-se por alguns minutos para ir à casa de banho. Ao regressar, encontrou o padre caído no chão com várias queimaduras e alertou as autoridades. "Quando chegámos, deparámo-nos com uma vítima com queimaduras visíveis no corpo. O óbito foi declarado no local", disse Sérgio Carneiro, adjunto dos Bombeiros da Cruz Verde, de Vila Real."Já estava na cama quando ouvi sirenes e vi o INEM. Só mais tarde é que me disseram que o senhor padre tinha falecido", contou Maria Alice, vizinha. Na aldeia, a maior parte da população só soube da tragédia durante a manhã de ontem.