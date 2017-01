Padre desiste de queixa contra namorados que assaltaram igreja

A suspensão da pena está condicionada ao pagamento por parte do arguido de 380 euros à Junta de Freguesia no prazo de dois meses.



A arguida, que à data dos factos namorava com o jovem, foi condenada a 90 dias de multa, à taxa diária de cinco euros, totalizando 450 euros.



Os factos ocorreram na madrugada do dia 21 de dezembro de 2015.



Os arguidos entraram na igreja através de uma janela situada nas traseiras do edifício, cujo vidro partiram com uma pedra da calçada, e subtraíram um computador avaliado em mil euros.



Durante o assalto, o jovem cortou-se num pulso, tendo deixado o local repleto de vestígios de sangue.



Na mesma noite, os dois arguidos tentaram ainda assaltar a Junta de Freguesia de Santa Joana, atirando uma pedra na direção de uma janela lateral, mas como o vidro não partiu, não conseguiram aceder ao seu interior.



Na manhã a seguir ao assalto, a ex-namorada do jovem vendeu o computador furtado numa loja de compra de objetos usados por 30 euros.



O casal de namorados acusado de ter assaltado há cerca de um ano a Igreja de Santa Joana, em Aveiro, foi esta sexta-feira absolvido de um crime de furto, devido a desistência de queixa, mas foi condenado por um crime de dano.Durante a leitura da sentença, no Tribunal de Aveiro, a juíza explicou que houve desistência de queixa por parte do padre da igreja assaltada, tendo sido declarado extinto o procedimento criminal quanto ao crime de furto.Os arguidos foram, no entanto, condenados por um crime de dano qualificado, relacionado com a tentativa de assalto à Junta de Freguesia de Santa Joana, que ocorreu na mesma noite.