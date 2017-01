Padre em contramão proibido de conduzir

Num dos veículos acidentados, o autocarro do Colégio de Nossa Senhora das Graças, seguia uma freira que, após o embate num carro ligeiro, que conseguiu desviar-se do padre, disse ao condutor que ele tinha sido "protegido por Deus".



Manuel Vilaça confirmou que não foi vítima de um choque frontal por milagre. Mas acrescentou que "o carro em contramão era conduzido pelo diabo". Na altura, não tinha conhecimento de que o condutor em causa era um padre.



O padre Luís Guerra Fontes, que na manhã de segunda-feira entrou em contramão na Circular de Braga e provocou dois acidentes, seguindo depois para casa alegando não se lembrar de nada, dificilmente voltará a conduzir.Nesta altura, por ter cometido uma infração considerada muito grave, que foi ter entrado em contramão numa via rápida, o sacerdote tem a carta apreendida e, além de ter de pagar uma coima entre 250 e 1250 euros, ficará sem carta por um período entre dois meses e dois anos.Como onoticiou esta terça-feira, atendendo à idade do infrator (mais de 84 anos), o padre, residente na freguesia de Merlim S. Paio, no concelho de Braga, terá de ser submetido a novos exames médicos, psicológicos e de condução, pelo que pode nunca mais voltar a conduzir.