Padre encontrado sem vida caído sobre a lareira

João Morgado referiu ainda que não foram encontrados indícios de crime no local e que o corpo da vítima foi transportado para a morgue do hospital de Vila Real.A GNR contactou ainda a Polícia Judiciária (PJ).Para o local foram mobilizados os bombeiros da Cruz Verde de Vila Real, a GNR e a VMER.

Um padre de 87 anos foi encontrado sem vida e caído sobre a lareira da sua casa em São Tomé do Castelo, concelho de Vila Real, numa ocorrência registada ao princípio da madrugada desta quarta-feira, disse fonte da GNR.O tenente-coronel João Morgado, das relações públicas da GNR de Vila Real, afirmou à agência Lusa que o alerta foi dado pouco passava da meia-noite e que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).Segundo o responsável, o corpo do sacerdote foi encontrado caído sobre a lareira e parcialmente carbonizado.