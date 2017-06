Padre na cadeia por abusos sexuais

Crimes aconteceram no Fundão

O padre Luís Mendes, ex-reitor do Seminário do Fundão, foi levado para a cadeia da Guarda para cumprir pena de prisão pelos crimes de abusos sexuais de menores no interior da instituição.Em março último, o Supremo Tribunal de Justiça negou o recurso apresentado pela defesa.Luís Mendes foi condenado a dez anos de cadeia por seis crimes de abuso sexual de menores dependentes e 11 crimes de abuso sexual de crianças.